Monde des affaires au Burkina: Joël BAMOGO l’Assureur des pauvres Ce n’est pas un visage connu au «pays des Hommes intègres», mais ses idées sont révolutionnaires. Beaucoup le côtoient dans les rues de la capitale Ouagadougou, sans le connaître. Il déteste le culte de la personnalité. Sa discrétion le suit comme son ombre.

Rédigé par leral.net le Lundi 7 Septembre 2020 à 18:38 | | 0 commentaire(s)|

Détenteur d’un diplôme d’ingénieur spécialisé en Mathématiques Appliquées et en Finances de l’Ecole Centrale de Paris en France et d’un MBA en Entreprenariat, décroché aux États- Unis, Joël Bamogo, veut donner une autre orientation au secteur des assurances.



Ce jeune entrepreneur, la quarantaine consumée, s’investit, corps et âme, afin que ce domaine ne soit pas l’apanage des catégories socioprofessionnelles favorisées, mais qu’il s’étende aux personnes exclues des systèmes formels de protection sociale.



Il a fondé, pour ce faire, Yelen Assurance, qui a obtenu son agrément auprès de la Commission Régionale de Contrôle des Assurances (CRCA), le 16 juillet 2018.



Il est le précurseur de la micro-assurance populaire au Burkina Faso. Yelen Assurance fait donc son bonhomme de chemin, avec des conditions de souscription à la portée du grand public.



« Nous ne sommes pas encore là, où nous voulons être par rapport à nos ambitions, toucher une grande partie de la population. Mais, les premiers moments d’adaptation nous encouragent dans la continuité », confiait le PDG de Yelen Assurance au magazine MOOD en mai 2019.



Quoiqu’il en soit, ce professionnel de l’application du calcul des probabilités et de la statistique aux questions d’assurances, de prévention, de finance et de prévoyance sociale, entend aller bien loin.

Confidentiel Afrique



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos