Mondial 2018 - Amicaux pour le mois de mars : A quoi jouent la Fédération et le staff ? Les prochains adversaires des "Lions" dans le groupe H ont tous calé et affiché leurs prochains matchs amicaux du mois de mars sauf le Sénégal.

Rédigé par leral.net le Jeudi 28 Décembre 2017

On ne peut leur reprocher de prendre leur temps pour éplucher tous les dossiers avant de choisir les prochains adversaires des "Lions" pour les matchs amicaux du mois de mars prochain. Mais, force est de constater que depuis la réunion du comité exécutif de la Fédération sénégalaise de football (FSF) en début de mois, les offres n’avaient pas manqué.



On a parlé de la Croatie, la Serbie, la Russie, le Costa Rica, le Panama et également, la Corée du Sud. C’est bien d’avoir toute cette panoplie, mais il faudrait également choisir … et vite. Déjà, la Croatie a tourné le dos aux "Lions" et s’est alignée contre le Pérou pour un match calé le 23 mars prochain à Miami, aux USA.



La Corée du Sud a pris la Pologne, adversaire du Sénégal à la Coupe du monde dans le groupe H, match à disputer le 27 mars. Donc, dans ce lot, les fédéraux ont déjà perdu deux potentiels adversaires qui pouvaient offrir une belle opposition aux "Lions".



Il ne reste alors que la Serbie, la Russie, le Costa Rica et le Panama. A moins qu’Aliou Cissé ne lorgne d’autres adversaires pour ses deux matchs qu’il est certain de disputer comme l’a confirmé d’ailleurs Augustin Senghor, le président de la FSF. Certes, mandat a été donné aux match-makers pour tout finaliser avec les sparring-partners, avec l’onction du sélectionneur national bien sûr, mais il faut presser le pas.



Le temps n’attend pas et du coté de Ouest-Foire, siège de la Fédération, on nous parle de début janvier 2018 pour dévoiler le nom des prochaines équipes. Aliou Cissé, s’était replié à Saly ces derniers temps, puis à Cap Skirring, pour mieux peaufiner son programme, qui a été déjà remis à l’instance du football.



La Pologne tient déjà ses 4 matchs, un seul match pour la Colombie et le Japon.









