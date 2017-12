Mondial 2018 - Cheikh Ndoye : « Même si on doit y laisser notre vie » Milieu de terrain de Birmingham, Cheikh Ndoye (19 matchs, 1 passe décisive) veut que le Sénégal prenne au sérieux tous ses adversaires du groupe H du mondial Russie 2018, que ce soit la Pologne, le Japon et la Colombie. Dans un entretien accordé à "Record", l’international sénégalais évoque également sa saison avec Birmingham, le club de la Championship anglaise qu’il a rejoint l’été dernier.

C’est effectif, le Sénégal loge dans le groupe H en compagnie de la Pologne, du Japon et de la Colombie. Quel regard y portez-vous ?

Les gens ne doivent pas penser que c’est un tirage facile. Je ne cesserai jamais de le répéter. Aussi bien nous joueurs que les supporters, il ne faut pas s’aventurer à mettre la charrue avant les bœufs. Dans ce genre de compétitions, il n’y a pas de petite équipe. On ne parle pas de coupe d’Europe, encore moins de coupe de France ou d’Espagne. Là, on parle de la Coupe du monde. Un tournoi qui regroupe les meilleures équipes du monde. Donc, il faut que l’on prenne tous nos adversaires au sérieux. Aucune équipe, dans n’importe lequel des 8 groupes, n’a bénéficié d’un tirage facile. Je ne veux pas que l’on sous-estime nos adversaires. Notre devoir est de prendre les matchs les uns après les autres, avec sérieux, motivation et détermination.



Avec l’effectif dont dispose le Sénégal, pensez-vous pouvoir franchir le premier tour ?

En matière de football, tout est possible. On ne part pas en Russie pour faire du tourisme là-bas. On y va pour défendre les couleurs de notre pays. Même si cela nous coûte la vie, on le fera avec engagement.

