Mondial 2018 : Des Nigérians bloqués en Russie après une arnaque (Vidéo) Environs 80 Nigérians coincés en Russie, se sont rendus à l’ambassade pour demander de l’aide afin de retourner dans leur pays.

Selon Oleg Melnikov, un représentant de l’organisation caritative « Alternativa », la plupart de ces Nigérians avaient acheté des « Fan ID », ticket pour les supporters venus vivre le Mondial en direct. Ils espéraient pouvoir y vivre et trouver du travail mais ils se sont retrouvés arnaqués et sans le sou.





Pendant la Coupe du monde, un grand nombre de Nigérianes ont été poussées à la prostitution, pourtant on leur avait fait comprendre qu’elles trouveraient des emplois décents une fois arrivées en Russie.

Cependant, un supporter également bloqué en Russie a déclaré qu’il n’avait jamais eu l’intention de rester dans le pays.

« Nous sommes venus ici pour plaider auprès de notre gouvernement au Nigéria parce que nous sommes venus ici pour regarder le football, et nous avons payé notre billet d’avion. Malheureusement, nous ne pouvons pas rentrer et nous sommes déçus. »

« Nous voulons rentrer, et c’est pourquoi nous implorons à la fois notre gouvernement et celui de la Russie de nous venir en aide. »

Tout en recherchant une solution à ce problème, l’ambassade du Nigeria a décidé de les loger dans les hôtels pour cinq jours.

