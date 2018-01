Mondial 2018 - Flanc gauche des "Lions" : Armand Traoré, une bonne pioche pour Cissé ? En quête de renforts au poste d’arrière gauche, Aliou Cissé peut lorgner du côté de Nottingham Forest, où Armand Traore, un talent qu’on ne démontre plus, s’éclate et joue régulièrement sur le flanc gauche de sa formation.

Armand Traoré, 28 ans s’éclate en D2 anglaise, dans le club de Nottingham Forest. Il est un joueur à fort potentiel. En direction du mondial 2018, Armand Traoré pourrait avoir son mot à dire dans le groupe d’Aliou Cissé. D’ailleurs, à ce poste d’arrière gauche, personne n’est encore titulaire indéboulonnable. Que ce soit Adama Mbengue, ou Saliou Ciss, les deux gauchers naturels. Aliou a dû même faire coulisser un droitier de métier, Youssouf Sabaly à gauche. Et si Armand revenait ?



« Mon contact avec Cissé était super »



Si c’est la compétitivité, condition sine qua none d’Aliou Cissé pour intégrer l’équipe nationale, Armand Traoré aura donc toujours une chance de revenir en équipe nationale. Un contact entre le joueur et le sélectionneur national a été même établi depuis Londres lors du match amical contre le Nigéria (1-1) le 23 mars 2017.



« Je ne le connaissais pas, mais le contact s’est très bien passé. On a discuté des échéances de l’équipe nationale et parlé un peu de moi », soulignait ce dernier dans Football 365. « J’aimerais beaucoup revenir (en équipe nationale) », ajoute l’ancien joueur de la Juventus de Turin.



Pour revenir dans la Tanière qu’il n’a plus fréquentée depuis le 5 février 2013, lors du match amical contre la Guinée (1-1), Armand Traoré s’est donné actuellement les moyens de redevenir compétitif. Auteur de 18 matchs de championship pour 1462 minutes de temps de jeu en 27 journées, le « Red » est un pilier du couloir gauche de son équipe (15e, 32 pts). Une bonne pioche pour Cissé ? Pourquoi pas.











