Mondial 2018 Groupe B : Portugal - Espagne à 18H

Rédigé par leral.net le Vendredi 15 Juin 2018 à 16:01 commentaire(s)|

choc des titans mettra ces deux prétendants au titre d'entrée dans le vif du sujet. Si ces deux voisins se connaissent par cœur, ce sera seulement leur deuxième confrontation en Coupe du Monde de la FIFA après le huitième de finale tendu d'Afrique du Sud qui avait tourné à l'avantage de la Roja (1-0).



En tout, les deux pays se sont rencontrés à 35 reprises, et l'Espagne compte 16 victoires pour seulement 6 défaites. La Roja, qui est arrivée sur une bonne dynamique en Russie et semble avoir trouvé l'équilibre parfait entre expérience et jeunesse, part donc avec un avantage psychologique. Reste à savoir quel sera l'impact de son

Surtout qu'en face, les champions d'Europe ne feront pas de cadeau, avec un Cristiano Ronaldo déterminé à enfin marquer la compétition de son emprunte.





Analyse du reporter d’équipe

Raquel Branco pour le Portugal Facebook ]

Le Portugal est prêt à en découdre avec l'Espagne, "théoriquement l'équipe la plus forte du Groupe", selon le sélectionneur Fernando Santos. L'équipe a bien travaillé et le groupe, porté par la détermination de Cristiano Ronaldo, espère effacer le souvenir de l'élimination précoce de Brésil 2014.

Analyse du reporter d’équipe

Antía André pour l'Espagne Facebook ]

L'Espagne aborde avec confiance ce rendez-vous contre les champions d'Europe. L'historique entre les deux équipes joue en faveur de la Roja et les cadres sont suffisamment expérimentés pour surmonter le départ surprise de Julen Lopetegui, remplacé au pied levé par Fernando Hierro, qui connait la sélection comme sa poche et est aguerri aux tournois internationaux.



Le saviez-vous ?

Si ce duel sent la poudre, la Roja a peu de chance statistiquement de voir rouge contre le Portugal, puisque les Espagnols n'ont connu qu'une seule fois l'expulsion d'un des leurs en Coupe du Monde. Et ça remonte au 17 juin 1994, où Miguel Ángel Nadal avait quitté ses partenaires dès la 25' contre la République de Corée (2-2).



Compositions d'équipe possibles



Portugal : Rui Patricio ; Raphael Guerreiro, Jose Fonte, Pepe, Cedric ; João Mário, João Moutinho, William, Bernardo Silva ; Cristiano Ronaldo, Gonçalo Guedes Espagne : David De Gea ; Jordi Alba, Sergio Ramos, Gerard Piqué, Nacho ; Sergio Busquets, Thiago Alcantara ; Andres Iniesta, Isco, David Silva ; Diego Costa

