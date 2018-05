Mondial 2018: José Mourinho donne son avis sur les grands favoris

L’entraîneur de Manchester United, José Mourinho, a dévoilé ses favoris pour la Coupe du Monde 2018 qui se tiendra en Russie. Selon ce dernier, l’Argentine, le Brésil, l’Espagne et le Portugal ont une grande chance de remporter la compétition. « Le Portugal a une équipe intéressante. Sans Cristiano, ce serait impossible pour eux. Mais avec lui, rien n’est impossible », a-t-il confié à ESPN Brésil. « Je crois que l’équipe nationale argentine sans Lionel Messi, ne serait pas un concurrent. Mais avec lui, elle apparaît dans les favoris. »

Le technicien portugais croit également au potentiel du Brésil. « J’apprécie beaucoup l’organisation du Brésil, au niveau tactique et de la mentalité. Il y a un mélange entre le talent naturel brésilien et une approche sérieuse, physique et tactique. Cette équipe est capable de bien défendre, de concéder peu de buts, et devant, il y a William, Coutinho, Neymar, Gabriel Jesus. Tous ces joueurs ont des qualités extraordinaires. »

« Je crois que l’Espagne est encore une vraie équipe. Ils ont des joueurs capables de jouer ensemble avec la même philosophie de jeu. C’est pour cela que je pense que l’Espagne est en meilleure position que ses rivaux européens », a-t-il ajouté.

La Coupe du Monde débutera le 14 juin prochain et le coup d’envoi sera donné par la Russie, pays hôte et l’Arabie saoudite. Le Brésil est le pays le plus titré de l’histoire de la Coupe du Monde (5 fois champions). L’Allemagne est le champion en titre après avoir battu l’Argentine 1-0 en 2014.

Crédit photo : as

AUTEUR: Gaelle Kamdem

