Mondial 2018: L’Argentine limoge son entraîneur Jorge Sampaoli Jorge Sampaoli a payé le prix d’une mauvaise Coupe du Monde, l’Argentine annonçant son départ dimanche. L’Association Argentine de football (AFA) a annoncé que Sampaoli ne continuera pas en tant qu’entraîneur-chef de l’équipe nationale, après une Coupe du monde chaotique.

Une défaite 3-0 en phase de groupes contre la Croatie après un match nul 1-1 contre l’Islande, a laissé l’Argentine à la porte d’une sortie humiliante en Russie, avant de se qualifier pour la phase à élimination directe grâce à un triomphe de 2-1 contre le Nigéria. Cette chance a échoué en 1/8è de finale contre la France, quand ils ont été battus 4-3 par les futurs vainqueurs du tournoi.

Sampaoli a décroché le poste en Argentine après avoir acquis une solide réputation à la tête de l’Université du Chili et de Séville. Il a quitté le club espagnol à la fin de la saison 2016-17 après les avoir guidés en Champions League. Compte tenu de l’expérience de Sampaoli, il y avait beaucoup d’optimisme qu’il mettrait fin à la période de sous-performance de l’Argentine. L’objectif étant de trouver l’équilibre entre tirer le meilleur parti de Lionel Messi et faire de l’équipe un succès.

Mais peu de choses se sont bien passées pour Sampaoli et l’Argentine depuis sa prise de fonction en mai 2017, avec des ajustements tactiques continus et des choix étranges de sélection de l’entraîneur qui déconcertent beaucoup. Tout au long de la Coupe du monde, les déficits de l’Argentine dans le milieu et dans l’arrière ont continué à être exploités et la France les a parfois déchirés, profitant pleinement de leur manque de rythme, mais Sampaoli n’a pas fait de changements pour résoudre les problèmes.

Un communiqué de l’AFA publié dimanche a déclaré: « L’Association argentine de football et Jorge Sampaoli ont conclu un accord mutuel pour terminer leur cycle sous l’équipe nationale argentine ».

Le technicien devrait percevoir une compensation de 2 millions de dollars (1,7 millions d’euros) à la suite de cette rupture de contrat.



