Mondial 2018 : La FIFA menace d’expulser l’Espagne. La raison !

La Fédération royale espagnole de football (RFEF) a reçu un avertissement de la FIFA, qui menace d’exclure l’Espagne de la Coupe du Monde 2018, selon plusieurs médias spécialisés en sport. El Pais révèle vendredi 15 décembre que l’instance du football mondial a envoyé une lettre « sévère » à la Fédération espagnole, dans laquelle elle la met en garde contre l’ingérence du gouvernement dans l’élection de son nouveau président.

El Pais « Toutes les fédération membres doivent administrer leurs affaires de manière indépendante », a souligné la FIFA.

L’ingérence du gouvernement dans les fédérations nationales est interdite par la FIFA et prise très au sérieux. Plus tôt cette année, la FIFA a expulsé le Mali de toutes les compétitions de football après la dissolution de la Fémafoot par le ministre malien des Sports. Cette dissolution allait à l’encontre des règles de l’instance dirigeante du football mondial.

Le Pérou a également été menacé d’exclusion après qu’un membre du congrès péruvien a déposé un projet de loi visant à autoriser le gouvernement à prendre le contrôle de la Fédération péruvienne de football.

En plus de cet avertissement d’expulsion de la Coupe du Monde, l’Espagne pourrait également être suspendue comme membre associé de la FIFA et exclue de toutes compétitions auxquelles elle participe.

Il faut souligner qu’au cas d’une éventuelle expulsion, l’Italie pourrait prendre la place de l’Espagne.





