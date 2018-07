Mondial 2018 : Les distinctions personnelles de Mbappé, Modric, Hazard, Harry Kane et Cie

Avant de voir la France soulever le Trophée de la Coupe du Monde de la FIFA, le Stade Loujniki de Moscou a pris le temps d'applaudir les performances individuelles avec la remise des prix décernés dans cinq catégories principales par le Groupe d'Etude Technique de la FIFA (TSG). Ballon d'Or adidas : Luka Modric Si la Croatie est arrivée en finale, elle le doit en grande partie à son génial numéro 10. Ses deux buts et sa passe décisive semblent presque anecdotiques comparés à son activité incessante au milieu de terrain pour orienter, temporiser ou ouvrir des brèches grâce à sa vivacité et son coup d’œil exceptionnel. En finale, il a été le métronome de la domination croate du début de rencontre. Gant d'Or adidas : Thibaut Courtois

La Belgique doit autant sa troisième place historique à son attaque de feu qu'à sa défense intraitable avec un Courtois impérial sur sa ligne. Avec son envergure, son physique imposant et ses réflexes hors du commun, il a plusieurs fois sorti la Belgique de situations périlleuses. Face à la France en demi-finale, il n'a cédé qu'une seule fois, de peu et a ensuite été impérial contre l'Angleterre dans le match pour le bronze. Jeune Joueur FIFA : Kylian Mbappé

Ce monstre de précocité a répondu présent pour sa première Coupe du Monde. À seulement 19 ans, il a mis la planète foot à ses pieds avec ses accélérations foudroyantes et ses fulgurances. Avec ses deux buts en huitième contre l'Argentine, il est devenu le plus jeune joueur à inscrire un doublé dans un match à élimination directe depuis… Pelé en 1958.



Son but en finale a permis aux Bleus d'enfoncer le clou et de filer vers le sacre. Ballon d'Argent adidas : Eden Hazard

Si la Belgique a terminé meilleure attaque du tournoi avec 16 buts inscrits, elle le doit en grande partie à Eden Hazard. Insaisissable, le numéro 10 des Diables Rouges a mis la pagaille dans les défenses adverses avec ses accélérations et sa conduite de balle exceptionnelle.



Avec deux passes décisives et trois buts, dont un lors du match pour la troisième place contre l'Angleterre, il a été le grand artisan du podium historique de la Belgique. Ballon de Bronze / Soulier d'Argent adidas : Antoine Griezmann (4 buts)

Le joueur de l’Atlético de Madrid a pleinement joué son rôle de leader en étant impliqué dans six buts tricolores en Russie avec quatre réalisations et deux passes décisives, la meilleure performance en équipe de France depuis les 13 buts de Just Fontaine en 1958 ! "Mon rôle a changé, si je marque tant mieux mais ce n'est pas le plus important", relativisait le gaucher avant la finale, où son habileté sur coups de pied arrêtés a permis à la France de l'emporter. Soulier d'Or adidas : Harry Kane (6 buts)

Harry Kane confirmé si besoin était qu'il faisait partie des meilleurs buteurs de la planète en portant l'Angleterre vers sa meilleure performance depuis Italie 1990.



L'attaquant de Tottenham a démarré sur les chapeaux de roues avec un doublé contre la Tunisie et un coup du chapeau face au Panama avant de parachever son oeuvre avec un penalty contre la Colombie en huitièmes de finale. Soulier de Bronze adidas : Romelu Lukaku (4 buts)

Avec un doublé contre le Panama lors de l'entrée en lice de la Belgique puis un autre lors du match suivant contre la Tunisie, Romelu Lukaku a connu un début de compétition de rêve avant de tomber en panne d'efficacité lors de la phase à élimination directe. Prix du Fair Play de la FIFA : Espagne

Si l'Espagne a connu une Coupe du Monde décevante avec une élimination dès les huitièmes de finale contre la Russie, elle peut se satisfaire d'avoir montré un comportement exemplaire sur le terrain, avec seulement deux cartons jaunes en quatre rencontres et un total de 34 fautes commises.



