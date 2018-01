Mondial 2018: Les joueurs nigérians autorisés à voyager avec leurs épouses ou petites amies

Les joueurs de Super Eagles sont autorisés à amener leurs femmes ou leurs petites amies au camp pour la Coupe du Monde de la FIFA 2018.

L’entraîneur français du Nigeria Gernot Rohr qui a pris cette décision, défend sa position et soutient que cela aiderait psychologiquement les joueurs, en les gardant concentrés sur leur tâche durant le Mondial.

Le tacticien allemand l’a déclaré lors d’une conférence de presse organisée par la Fédération nigériane de football (NFF), pour dévoiler les partenaires et les matches amicaux en préparation de la Coupe du monde.

Rohr a déclaré: « Ce sera bien pour les joueurs de rencontrer leurs familles après une longue saison européenne ». Le président de la NFF, Amaju Pinnick, a renchéri en affirmant que l’entraîneur avait décidé de la question.

« Rohr a le dernier mot sur cette question. Je sais que d’autres équipes le font aussi, mais la balle repose sur la table de l’entraîneur et ce qu’il dit, est définitif. «

Interrogé, Rohr a répondu qu’après chaque match, les joueurs auront un jour où ils pourront accueillir leurs familles, leurs épouses et leurs petites amies pour camper et se détendre.

L’entraïneur a défendu sa décision, en disant: «Cela aidera psychologiquement les joueurs et les gardera concentrés sur la tâche à accomplir ».

Le capitaine des Super Eagles Mikel Obi l’année dernière, a laissé entendre que sa femme sera au tournoi avec lui, quand il a déclaré que la famille de sa partenaire le tuerait si le Nigeria ne se qualifie pas pour la Coupe du Monde.



« Ma femme est russe et beaucoup de nos parents et amis viennent de Russie. Ils attendent tous que le Nigéria se qualifie pour la prochaine Coupe du Monde. Je pense qu’ils vont me tuer si je les laisse tomber « , a déclaré le milieu de terrain sur le site officiel de la FIFA.



