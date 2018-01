Mondial 2018 - Match amical: Le Sénégal affronte l’Ecosse en mars

Alors que son sélectionneur Aliou Cissé a transmis une liste de potentiels sparring-partners pour les dates FIFA du mois de mars prochain où il compte jouer deux rencontres, on en sait un peu plus sur l’agenda de l’équipe nationale du Sénégal.



En effet, les "Lions" devraient se rendre à nouveau en Angleterre où ils avaient croisé le fer avec les Super Eagles du Nigéria, le 23 mars dernier. Hormis la société Evol Sport basée à Paris, la Fédération sénégalaise de football (FSF) a mandaté un deuxième match-maker, Sensation sport, une agence enregistrée et basée à Londres. Ces deux agents FIFA sont mis en compétition par les dirigeants sénégalais, qui leur a donné mandat de leur trouver un sparring-partner digne de bon niveau.



Par le biais de David Bosumtwe, de Sensation Sport, la FSF est en passe de s’entendre avec son homologue écossais, pour que les deux sélections s’affrontent le lundi 26 mars prochain à Londres.









Record