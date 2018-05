Mondial 2018 : Pré-liste des "Lions": Santy, Souaré et Armand zappés ?

C’est aujourd’hui, ce lundi 14 mai, que la Fifa a établi la date butoir pour le dépôt de la liste des 35 joueurs présélectionnés pour la Coupe du monde 2018. La Fifa a également fixé la date de dépôt de la liste définitive de 23 joueurs sélectionnés pour le 4 juin prochain. Sur ce, Aliou devra choisir et le choix n’est jamais facile à faire. Selon le quotidien Stades, Santy Ngom, Pape Ndiaye Souaré et Armand Traoré risquent d’être zappés par le coach.



Tous les trois ont été convoqués lors des deux matchs amicaux des "Lions" en Mars dernier contre l’Ouzbékistan le 23 mars (1_1) à Casa et face à la Bosnie le 27 mars au Havre (0-0).

Si Santy Ngom a été à la hauteur des attentes contre les Ouzbéks, en offrant une palette différente de ce qu’on voyait au milieu de terrain des "Lions", son manque de temps de jeu en club avec Nantes pourrait gravement le handicaper.



Idem pour Armand Traoré qui n’avait rien montré sur ces deux matchs. Et pis, ce dernier ne joue plus à Cardiff City en championship (D2 anglaise), depuis le 13 mars dernier contre Brentford.



Et pour Pape Ndiaye Souaré, l’arrière latéral n’a pu saisir sa chance contre l’Ouzbékistan et n’a eu que 8 minutes de jeu en premier League avec Crystal Palace. Il est entré dimanche à la fin du match (82e minute) contre West Bromwich relégué et battu 2-0, lors de la 38e journée.



« Ceux qu’il a appelés aux derniers matchs amicaux comme les Santy et autres (Armand, Souaré), je pense qu’il ne va pas les amener au Mondial. Aliou est très conservateur et il est très honnête par rapport à ses joueurs. Il y a certaines choses qu’il ne pourra pas faire », a révélé la source.

