Mondial 2018 : S.E Christophe Bigot rêve de voir les ‘‘Bleus’’ affronter les ‘‘Lions’’ en finale

C’est ce qu’on pourrait appeler un vœu pieux. L’ambassadeur de France au Sénégal, Christophe Bigot rêve de voir les ‘‘Bleus’’ affronter les ‘‘Lions’’ en finale de la Coupe du monde 2018, le 15 juillet prochain.



En visite à la Soboa hier, le diplomate a montré qu’il était bon amateur de football, en commentant la dernière sortie de l’équipe sénégalaise ainsi que sa prochaine échéance.



« Ce match nul est très important pour les "Lions", vu qu’ils ont gagné un point. On verra avec ce match contre la Colombie qui va être disputé. Je rappelle que la France a perdu contre la Colombie dans la phase de préparation. Mon souhait serait que la France et le Sénégal se trouvent en finale. Ce serait très magnifique. On rejouerait le match de 2002 », a-t-il indiqué.



Mais, comme le foot est une science inexacte...











Enquête