Mondial 2018 Souleymane Sané, ancien international sénégalais: « Il ne faut pas perdre le premier match »

L’ancien international sénégalais, Souleymane Sané, a rendu visite mardi au ministre des Sports, Matar Ba. Dans un entretien accordé à nos confrères de Enquête, l’ancien attaquant de Fribourg (Allemagne) est revenu sur le Mondial 2018. Selon lui, les lions du Sénégal ne doivent pas perdre leur premier match.



Quelles sont les raisons de votre présence au Sénégal’



Premièrement, c’est venir voir ma maman, lui rendre visite avant la Coupe du monde. Deuxièmement, je suis venu voir le ministre des Sports (Matar Ba) pour le féliciter pour les performances de l’équipe nationale, l’encourager en espérant que les joueurs vont aller loin dans le prochain Mondial en Russie. Cela ne va pas être facile pour eux, mais on espère qu’ils fassent la même performance qu’en 2002 (le Sénégal avait atteint les quarts de finale en 2002).



Quelle est la différence entre cette génération-là et celle de 2002 ? Y a-t-il une grande différence ?



Une grande différence ? Nous, on n’est pas là (il vit en Allemagne). Les joueurs actuels sont plus forts tactiquement et physiquement que ceux de 2002. Mais, il faut qu’ils arrivent à faire les mêmes résultats que ceux de 2002. Là, on pourra comparer. Pour l’instant, la “”Génération 2002” a une petite avance, ils (les joueurs) ont fait une très bonne Coupe du monde au Japon et en Corée du Sud.



Avez-vous des relations avec le sélectionneur (Aliou Cissé) ?



Mes relations (avec Aliou Cissé), c’est zéro. Je n’ai pas de relations avec lui. Je ne le connais, il sait qui je suis, je sais qui il est. Mais, pour l’instant, je vois que le travail qu’il fait est très bon. Je le soutiens comme tout Sénégalais et j’espère qu’il réussira à nous faire plaisir.



Jusqu’où vous voyez le Sénégal aller lors du Mondial?



Il faut attendre; on a un groupe (H) qui n’est pas facile, même si les Sénégalais disent le contraire. Le groupe n’est pas facile, il faudra attendre le premier match contre la Pologne. Il ne faudra pas le perdre. Comme tout tournoi de ce genre, il faut au moins faire match nul. Mais la meilleure chose, c’est de gagner. Mais, je sais que les Polonais ne vont pas nous laisser gagner le match. A partir de là, on verra bien (pour la suite). Il faut attendre. Comme les championnats viennent de finir, il faudra voir l’état de forme des joueurs. Après, le reste, on verra.



