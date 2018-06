Mondial 2018: l'Angleterre sans forcer face au Costa Rica, le Portugal déroule contre l'Algérie ( Amicaux)

L'Angleterre continue d'engranger de la confiance avant le début de la Coupe du monde 2018. Cinq jours après une victoire contre le Nigeria (2-1), les hommes de Gareth Southgate ont assez tranquillement dominé le Costa Rica (2-0) dans l'enceinte d'Elland Road de Leeds. Marcus Rashford a ouvert le score d'une superbe frappe dans la lucarne de Kaylor Navas (13e), avant le break signé Welbeck de la tête sur un service parfait d'Alli (76e). Une 10e rencontre d'affilée sans défaite pour la sélection aux Trois Lions, qui entamera son Mondial le 18 juin contre la Tunisie.



Guedes inspiré avec le Portugal

De son côté, le Portugal s'est rassuré, et s'est aussi amusé contre l'Algérie (3-0) à l'Estadio da Luz de Lisbonne. Prêté par le PSG à Valence, Gonçalo Guedes a notamment inscrit un doublé contre une faible défense des Fennecs (17e, 55e), alors que Bruno Fernandes a signé le troisième but des champions d'Europe sur un service de Cristiano Ronaldo (37e). Le Portugal restait sur trois matchs sans victoire, mais sur un nul encourageant en Belgique (0-0). Ils débuteront fort contre l'Espagne le 15 juin en Russie dans le groupe B.



L’Islande reprise, la Corée du Sud accrochée

Dominée lors de ses trois matchs de préparation précédents, l’Islande ne s’est pas rassurée ce jeudi. Face au Ghana (2-2), non qualifié pour le Mondial 2018, les coéquipiers de Gudmundsson pensaient avoir fait la différence par Kari Arnason (6e) et Alfred Finnbogason (40e). Mais les Blacks Stars sont revenus à hauteur dans une deuxième période marquée par plusieurs changements avec des buts de Kasim Nuhu (66e) et Thomas Partey (87e). Les Islandais figurent en Russie dans le groupe D avec l’Argentine, la Croatie et le Nigéria.

De son côté, la Corée du Sud inquiète toujours autant. Les coéquipiers de l’attaquant de Tottenham, Son, ne sont pas parvenus à se défaire de la modeste formation bolivienne (0-0). Inquiétant avant de se mesurer à un groupe F avec l’Allemagne, le Mexique et la Suède au Mondial 2018.











Rmc