Mondial 2018 : la Tunisie dévoile ses nouveaux maillots

Comme prévu, la Fédération tunisienne (FTF) a dévoilé ce jeudi ses maillots qui seront portés par les Aigles de Carthage à l’occasion du Mondial 2018. Pour l’occasion, l’équipementier Uhlsport a fait dans le classique, avec un maillot domicile blanc et une tunique extérieur rouge. Fakhreddine Ben Youssef, Ferjani Sassi et le gardien Aymen Mathlouthi ont notamment joué les mannequins dans le cadre de cette présentation.



Pour rappel, les hommes de Nabil Maaloul affronteront l’Angleterre, la Belgique et le Panama dans le groupe G du Mondial. Les Tunisiens doivent également se frotter au Portugal (28 mai), à la Turquie (1er juin) et à l’Espagne (9 juin) durant le programme de préparation.