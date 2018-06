Mondial 2018 : match d'ouverture Russie écrase Arabie Saoudite 5-0, Choc Egypte / Uruguay ce vendredi à 12H

Le match d’ouverture opposera le pays hôte à l’Arabie Saoudite au Stade Loujniki. Les Faucons sont les premiers Asiatiques à participer au lever de rideau



Après quatre longues années d’attente, le moment est venu. Mille quatre cent trente-deux jours exactement après



Les deux équipes abordent toutefois cette rencontre capitale en petite forme. La Sbornayareste sur sept matches sans victoire en amical. Son dernier succès remonte au mois d’octobre, face à la République de Corée. De leur côté, les Saoudiens se sont inclinés lors de leurs trois dernières sorties. Néanmoins, le niveau de leurs adversaires (Italie, Pérou, Allemagne) incite à relativiser cette contre-performance.



En outre, Russes et Saoudiens espèrent s’imposer au Stade Loujniki pour mettre fin à des séries peu enviables en phase finale : la dernière victoire de la Russie en Coupe du Monde



Programme 1ère journée Mondial 2018

Jeudi 14 juin 2018

Russie / Arabie Saoudite 5-0

Vendredi 15 juin 2018

