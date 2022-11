Mondial 2022: L'Allemagne arrache le nul et peut encore croire aux huitièmes Dans le choc du groupe E, l'Espagne et l'Allemagne se sont quittés sur un match nul (1-1). La Roja garde la première place du groupe mais doit attendre la dernière journée pour officiellement se qualifier. Les Allemands peuvent encore espérer se qualifier.

Rédigé par leral.net le Lundi 28 Novembre 2022 à 05:05 | | 0 commentaire(s)|

Toujours pas de qualifiés dans ce groupe E. Le dernière journée sera décisive pour savoir qui de l'Espagne, du Japon, de l'Allemagne et du Costa Rica sera qualifié pour les huitièmes de finale.



Et l'Espagne a très bien commencé le match en s'offrant une superbe occasion dès la 7ème minute de jeu par Dani Olmo qui voit Manuel Neuer détourner magistralement sa frappe sur la transversale.



C'est pourtant l'Allemagne qui pense ouvrir le score à quelques minutes de la mi-temps (40ème) grâce à Antonio Rüdiger. Les Allemands avaient obtenu un coup-franc suite à une faute de Jordi Alba mais le joueur madrilène de la Mannschaft était hors-jeu sur le centre de Joshua Kimmich et son but a été logiquement annulé.



Entré à la 56ème minute, Alvaro Morata ouvre le score huit minutes plus tard sur une passe décisive de Jordi Alba et permet à l'Espagne de prendre les trois points... jusqu'à la 84ème ! Un autre remplaçant, allemand cette fois-ci, marque à son tour. C'est Niclas Füllkrug. Le joueur du Werder Brême égalise sur une magnifique frappe dans la lucarne. Sélectionné avec la Mannschaft pour la première fois de sa carrière le 16 novembre dernier, il inscrit son tout premier but avec son pays.



Très mal embarqués après la première journée, les Allemands profitent du faux-pas du Japon face au Costa Rica pour croire encore à une qualification. La Mannschaft sera qualifiée en huitièmes de finale si elle bat le Costa Rica et que dans le même temps, le Japon ne bat pas l'Espagne.

Mr Ndao B Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook