Mondial 2022 : Un journaliste américain est décédé pendant Pays-Bas-Argentine Scène à la fois triste et surréaliste. Si le spectacle était au rendez-vous sur le terrain avec cette qualification de l’Argentine face au Pays-Bas, en quart de finale du Mondial au Qatar, c’était tout autre chose en tribune de presse.

Connu pour avoir fait polémique à la suite d’un tee-shirt arc-en-ciel porté, Grant Wahl, âgé de 48 ans, sa vie s’est arrêté soudainement, alors qu’il couvrait cet évènement pour la chaîne CBS Sports.



Il s’agirait d’un malaise cardiaque pour ce célèbre reporte américain selon The Wall Street Journal.



« Nous sommes profondément attristés d’apprendre le décès de Grant Wahl (…) Nous sommes en contact avec de hauts responsables qataris pour faire en sorte que les souhaits de sa famille soient exaucés aussi rapidement que possible » a tweeté le porte-parole du département d’Etat Ned Price. Avant sa mort précipitée, le journaliste était visiblement souffrant, comme le détaille RMC Sport.



