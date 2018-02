Mondial 2022: le Qatar va planter 16.000 arbres autour de ses stades Les organisateurs de la Coupe du monde 2022 ont annoncé ce jeudi que 16.000 arbres allaient être plantés au Qatar avant la compétition. Importés notamment de Chine et d’Espagne, ils serviront à "embellir les sites des stades".

Le Qatar, pays désertique, plantera 16.000 arbres autour des huit stades prévus pour la Coupe du monde 2022, ont annoncé ce jeudi les organisateurs du tournoi. Les arbres, mélange d'essences locales et d'autres importées de Chine, d'Espagne et de Thaïlande, grandiront dans une vaste pépinière exploitée par le Comité chargé d'organiser le Mondial. Le site de 880.000 m², situé à une heure de route de la capitale Doha, a été officiellement inauguré et Hassan Al-Thawadi, responsable du Comité, a précisé que les arbres aideraient à "embellir" les sites des stades de football.



Cultivés avec de l’eau recyclée



"Ce projet est également un excellent exemple de la façon dont l'Etat parvient à l'auto-suffisance", a-t-il dit, en allusion à la crise diplomatique qui a vu le l'Arabie saoudite, les Emirats arabes unis, Bahreïn et l'Egypte rompre leurs relations avec le Qatar le 5 juin. Le gazon planté autour des stades sera également cultivé dans cette pépinière. Les arbres et le gazon seront cultivés avec de l'eau recyclée, ont dit les organisateurs.







