Mondial Hand 2023 – Comme en 2019, la Hongrie bat le Sénégal (30-20) !

Avec un premier but de la Hongrie dès la 30e seconde, la partie s’annonçait difficile pour le Sénégal qui n’a marqué son premier but qu’à la 2e minute. En 20 minutes, les Lionnes ne compteront que les 2 buts de Soukeyna Sagna alors que l’adversaire en comptait 10. Entre manque d’efficacité (53%) et pertes de balle, le Sénégal est malmené. Les Dames vont se rebiffer lors des 10 dernières minutes pour réduire l’écart. A la pause, le score est de 14-8.



Au retour des vestiaires, l’hémorragie ne s’arrête pas malgré les deux buts d’entrée du Sénégal. Les Hongroises restent toujours dangereuses devant les buts avec un 7-4 à la fin des 10 premières minutes de la deuxième période. La 2e gardienne Sall fera même son entrée pour soulager Toubissa très sollicitée dans ce match avec 6 arrêts réussis sur 26 après 40 minutes jouées. Poussifs, les Lionnes feront mieux avec un 4-3. A la 50’, le Sénégal compte 16 buts contre 24.



Malgré ce léger mieux, l’écart ne peut être rattrapé. Au contraire, la Hongrie réussit encore une bonne séquence de match. La défense du Sénégal coule avec 6 buts encaissés contre 4 encaissés.



Pour la deuxième fois dans cette compétition, Soukeyna Sagna meilleure buteuse des Lionnes est élu meilleur joueuse de la partie. Pour ce match, elle a inscrit au total 8 buts et délivré 8 passes décisives.



Avec cette défaite, les chances de se qualifier en quart de finale se réduisent pour le Sénégal. Il reste tout de même deux matchs à jouer. Les Lionnes disputeront leur prochaine rencontre samedi à 18h30 face au Monténégro qui est leader du groupe I dans ce tour principal