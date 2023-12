Mondial Handball 2023 – Les Lionnes domptent la Chine (22-15) et décrochent une qualification historique ! Alors qu’un match nul aurait suffi, les Lionnes ont fait mieux en battant la Chine pour ainsi se qualifier au tour principal. Une première pour le handball sénégalais.



Une finale avant l’heure ! Les deux équipes l’ont démontré dès le coup d’envoi. Avec un jeu défensif accru, il a fallu attendre la 5e minute de jeu pour voir le premier but et c’est la Chine qui a pris l’avantage marquant à deux reprises (5’ et 8’).



Le premier but des Lionnes sera réalisé par Fanta Keita à la 9’. Un festival de buts sénégalais va s’en suivre notamment un triplé de Soukeyna Sagna. Dieynaba Sy et Mary Fall vont corser le score. Malgré la bonne présence de Toubissa intraitable devant ses cages, la Chine va remonter la pente jusqu’à égaliser. La première période se termine à égalité des points (9-9).



A l’origine du penalty et buteuse à la 34’, Fanta Keita redonne l’avantage à son équipe au retour des vestiaires (11-10). N’empêche, la Chine garde son rythme. A la fin des 10 premières minutes de la deuxième période, le score est de 12-12. Avec Soukeyna Sagna intenable sur le terrain et Mary Fall très adroite, les Chinoises vont souffrir (17-15) à la 50’.



Les Lionnes prennent le large dans les 10 dernières minutes en n’encaissant pas de buts. Messaoudi fait tourner son effectif et chacune prend part à la fête notamment Dieynaba Sy et Cissokho. Soukeyna Sagna qui a marqué le 21e but sénégalais de la partie avec son 8e but est désignée meilleure joueuse de la partie. Elle ne terminera malheureusement pas la partie, boitant à la 56’. Avec un 7-0, le Sénégal remporte le match (22-15).



En battant la Chine, les Lionnes font mieux qu’en 2019. Elle termine 3e du groupe A ( 1 match nul, 1e défaite et 1e victoire). Le Sénégal fera partie des 12 équipes qui seront réparties en deux groupes de 6 pour disputer le tour principal.



Cette victoire est la deuxième enregistrée des participations du Sénégal à la Coupe du Monde (2). A l’image du Cameroun et de l’Angola, le Sénégal aussi décroche sa qualification pour le tour principal de la 26e édition de la Coupe du Monde Féminin de handball.

