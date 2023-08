Mondial Handball U19 : Dix joueurs burundais ont fondu dans la nature en Croatie Le Burundi prenait part au Mondial de Handball U19 du (2-13 août) en Croatie. Alors qu’il devait croiser le Bahreïn, jeudi 10 août, le match n’a pas eu lieu. La raison ? La moitié de l’équipe a disparu. Dix joueurs auraient en effet pris la fuite et seraient activement recherchés par la police croate.

« Il s’agit de dix jeunes hommes, nés en 2006, qui ont quitté hier (mercredi) vers 15h30 les locaux d’une cité universitaire de Rijeka et qui sont partis dans une direction inconnue », a indiqué la police régionale dans un communiqué. La police a lancé une opération « dans le but de retrouver les personnes disparues et pour établir les faits et les circonstances de leur disparition ».



Le Burundi devait également affronter la NouvelleZélande ce vendredi 11 août. Mais l’équipe a encore déclaré forfait. Une situation qui agace fortement le président de la Fédération burundaise de handball.



« Nous sommes sous le choc, Tant nous, en tant qu’association, que les parents de nos joueurs de l’équipe nationale, avec qui nous sommes en contact permanent. Nous demandons à tous ceux qui peuvent nous aider à retrouver nos garçons de le faire. Je ne sais même pas comment nous rentrerions chez nous sans eux », lâche Dauphin Nikobamye, le président de la Fédération burundaise de handball cité par le média croate Index, repris par le Parisien



