Mondial U 17 : Les Lionceaux en huitièmes de finale Historique. L’équipe du Sénégal U 17 ans s'est qualifiée en huitièmes de finale de la coupe du monde de la catégorie, après avoir battu, hier mercredi, les Pays-Bas sur la marque de 3-1, pours sa deuxième sortie dans cette compétition qui se déroule au Brésil.

Rédigé par leral.net le Jeudi 31 Octobre 2019 à 08:49 | | 0 commentaire(s)|

Comme lors de leur premier match face aux USA, les Lionceaux étaient menés au score sur un but de Naoufal Bannis à la 10e mn. Mais Pape Matar Sarr a égalisé à la 46 mn, avant de s’offrir un doublé sur pénalty à la 86e mn.

Aliou Baldé marquera le troisième but sénégalais dans les arrêts de jeu. Les poulains de Malick Daf occupent ainsi la première place de la poule D et se qualifient au second tour de ce Mondial brésilien pour première participation.



