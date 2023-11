Mondial U17 : La France renverse le Mali et croisera le fer avec l’Allemagne Menée 0-1, la France a renversé le Mali (2-1), mardi, grâce à des buts d’Yvann Titi et d’Ismaël Bouneb, en seconde période. En finale, les Français défieront l’Allemagne, samedi 2 décembre 2023.

Pourtant bien embarqué dans cette demi-finale, le Mali a finalement perdu le fil face à la France (2-1) et s’est fait éliminer de la Coupe du Monde des moins de 17 ans. Menés juste avant la pause par un but du capitaine malien Ibrahim Diarra, qui a mis fin à une série d’invincibilité de onze matchs sans concéder le moindre but de la part de Paul Argney, les Bleuets ont su profiter des erreurs maliennes pour l’emporter.



Auteur d’une grossière faute sur Yvann Titi, Souleymane Sanogo a été expulsé en début de seconde période, permettant aux Français de profiter de ce coup-franc pour égaliser, grâce au même Titi (56e), qui s’efface du marquage malien pour venir mettre sa tête (56e).



Quelques minutes plus tard (69e), Bouneb inscrivait le second but d’une équipe française qui va s’accrocher à ce score, pour se qualifier pour la finale.



Il y aura donc des retrouvailles samedi prochain, puisque les Bleuets retrouveront l’Allemagne, qui les avait battus aux tirs lors du dernier Championnat d’Europe des moins de 17 ans.



Les joueurs de Jean-Luc Vannuchi tenteront donc de prendre leur revanche et de remporter ce trophée pour la deuxième fois de l’histoire, après 2001. De son côté, le Mali devra espérer se consoler avec la médaille de bronze contre l’Argentine.















