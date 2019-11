Mondial U17 : Les Lionceaux perdent leur dernier match de poule et cèdent la première place au Japon Le Sénégal a perdu son dernier match de poule au Mondial U 17 au Brésil, hier samedi, face au Japon (1-0). Les Lionceaux cèdent ainsi la première place du groupe D aux japonais, mais sont déjà qualifiés en 8e de finale de cette coupe du monde des moins de 17 ans. Le seul but de la rencontre a été inscrit par Jun Nishikawa (83e). Au second tour les lionceaux affronteront le premier du groupe E qui pourrait être l'Espagne ou l'Argentine.

