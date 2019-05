Mondial U17: Les lionceaux qualifiés sur papier, la Guinée disqualifiée Suite à la réserve du Sénégal pour fraude sur l’âge contre des footballeurs Guinéens, lors de la Coupe d’Afrique des Nations U17 disputée en Tanzanie, la Confédération Africaine de football (CAF) a officialisé la disqualification de la Guinée au prochain Mondial.

Rédigé par leral.net le Samedi 18 Mai 2019 à 08:11

La Fédération sénégalaise de football (FSF) n’avait jamais baissé les bras depuis qu’elle a eu des preuves sur cette fraude. Me Augustin Senghor avait déclaré que son instance allait suivre cette affaire jusqu’au bout. Chose faite. En effet, suite à une étude lancée par la commission de discipline, la Caf a décidé de sanctionner, ce vendredi, le Sily en le privant d’une participation à la Coupe du monde des cadets prévue en septembre et d'une amende de 50 millions.



Le Sénégal qui avait terminé 5e lors de la dernière Coupe d’Afrique, remplacera donc la Guinée pour la prochaine édition prévue au Pérou.





