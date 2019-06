Mondial U20: Le Sénégal bat le Nigéria et file en quart de finale

L’équipe du Sénégal des moins de 20 ans s’est qualifiée en quarts de finale de la Coupe du monde de la catégorie en battant le Nigeria sur la marque de 2 buts à 1.



Les buts sénégalais ont été marqués par Amadou Sagna à la 36-ème minute et Ibrahima Niane à la 45+3.



L’équipe nigériane a réduit le score à la 50-ème minute.



La Coupe du monde des moins de 20 ans se déroule en Pologne



