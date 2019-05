Mondial U20: le Sénégal débute ce jeudi contre Tahiti La coupe du monde des moins de 20 ans qui se joue en Pologne va débuter ce jeudi avec quatre matchs au programme. Logé dans la poule A, le Sénégal va en découdre avec Tahiti à 16h00, heure de Dakar.

Tahiti qui se présente comme la plus grande île de la Polynésie française, archipel du sud de l'océan Pacifique, est en Pologne avec beaucoup d’ambitions. Le sélectionneur a misé sur une ossature locale, misant sur l’As Vénus et l’As Tefana, deux principaux clubs formateurs du football polynésien.



Mais du coté des Sénégalais, le sélectionneur Youssouf Dabo se fixe comme objectif de sortir des phases poules. « Le souhait est de terminer dans les deux premières places. Après cette, étape nous allons voir ce que cela va donner, surtout sur quel adversaire nous allons tomber », dit-il, lors d’une conférence de presse.

