Mondial beach soccer: Les Lions chutent d'entrée face à la Russe Les Lions du beach soccer ont raté leur entrée au Mondial de la discipline, au Paraguay. Ils ont été battus, hier, par la Russie sur le score de 8-7. Pourtant menant la course en tête par moments dans ce match, les hommes de Ngalla Sylla ont cédé en toute fin de partie. Les Lions n’ont presque plus droit à l’erreur s’ils veulent se qualifier dans leur poule C, composée, par ailleurs, de la Colombie et des Émirats Arabes Unis, et accéder aux quarts de finale.

Rédigé par leral.net le Samedi 23 Novembre 2019 à 10:56 | | 0 commentaire(s)|



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos