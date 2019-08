Mondial de Basket - Moustapha Gaye coach des « Lions » : « Il nous faut aborder …» À moins de 24 heures du début de la coupe du monde masculine de Basket, en Chine (31 août au 15 septembre.) Le sélectionneur de l’équipe nationale du Sénégal, Moustapha Gaye loin d’être abattu suite à la préparation assez mitigée de son équipe (5 défaites en 8 matches), compte entamer ce tournoi avec détermination et motivation.

Ce dimanche, à 11h30 GMT, le Sénégal et la Lituanie s’affronteront dans le groupe H, pour leur entrée en lice. Si la plupart des joueurs vont disputer leur première coupe du monde (Youssou Ndoye, Ibrahima Fall Paye, Pape Moustapha Diop, Mactar Gueye…), Tapha Gaye se dit confiant et surtout satisfait du comportement de ses troupes lors de la phase de préparation qui fut courte mais riche en enseignement. « Nous avons bouclé un programme de matches de préparation, qui a été bénéfique. Il nous a juste manqué un travail foncier avant de disputer les tournois. Mais nous nous sommes adaptés, et nous avons pris du plaisir à travailler vite, car le délai était trop court. »



Revenant sur le tournoi de Suzhou (Chine) le coach de la Team Sénégal, voit d’un autre œil le bilan présenté par ses hommes. À l’en croire : « L’équipe s’est bien comportée lors du tournoi de Suzhou, malgré une défaite (81-74) contre le Venezuela. Nous sommes arrivés vers 3h du matin, après un voyage de 19 heures. Les Joueurs n’avaient pas les jambes. »



Le technicien satisfait des deux victoires remportées contre Porto Rico 90-61 et la Jordanie 69-64, estiment que désormais il faudra démarrer la compétition avec beaucoup de détermination et de motivation. « Nous jouerons match par match, d’abord il y a la Lituanie ce dimanche. C’est une superbe bonne équipe. Nous allons voir ce que ça va donner », fera t’il savoir dans les colonnes de Stades.

