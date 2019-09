Mondial de basket: Le Sénégal perd son 3e match 82-60

Le Sénégal n’a pas fait le poids face au Canada. Malgré une bonne première période où ils ne sont menés que d’un point (33-32), les Sénégalais subissent le jeu du Canada en seconde période, avec un très bon Cory Joseph (24 points).



Finalement, les Rouges et blancs remportent le match sur le score de 82-60, soit 22 points d’écart. Et, le Sénégal, logé dans une poule difficile termine dernier avec 3 défaites en autant de matches.

