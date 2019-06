Mondial féminin 2019: le Cameroun subit une deuxième défaite face aux Pays-Bas

Pour son deuxième match de poule dans le Mondial féminin, le Cameroun a été battu par les Pays-Bas (1-3). Avec cette nouvelle défaite, les choses se compliquent pour les joueuses d’Alain Djeumfa, qui ont pourtant montré un meilleur football que face au Canada.



Au stade du Hainaut de Valenciennes, ce samedi 15 juin, le Cameroun affrontait les Pays-Bas pour le compte de la deuxième journée du groupe E de la Coupe du monde féminine. Face aux championnes d’Europe en titre et à leur formidable public – qui formait les trois quarts des 22.423 spectateurs présents au stade du Hainaut –, les Lionnes ont enregistré une deuxième défaite en deux matchs (1-3).



Pour cette rencontre, le sélectionneur camerounais Alain Djeumfa alignait de nouveau une formation très défensive ,avec cinq défenseures, quatre milieux et Gaëlle Enganamouit seule en pointe. Une chose avait pourtant changé : les Lionnes jouaient plus haut et se montraient plus agressives que face au Canada, lors du premier match… au point de récolter trois cartons jaunes durant la partie.



Si les Néerlandaises menaient des attaques plus tranchantes, elles n’étaient pas dominatrices. Gabrielle Onguéné profitait d’un marquage relâché pour tirer de près mais manquait le cadre (22e). C’était un avertissement pour les Oranje qui subissaient le faux rythme imposé par leurs adversaires. Un point délicat subsistait dans le jeu camerounais : la faiblesse de la relance.



A la demi-heure de jeu, le match était devenu soporifique. Les supporteurs néerlandais et leur fanfare firent office de réveil pour leur équipe. A la 40e, un superbe mouvement sur la droite de l’attaque néerlandaise permettait à Miedema de placer une tête imparable aux six-mètres (1-0). Mais l’avance des Oranje ne fut que de courte durée. Trois minutes plus tard, sur un appel en profondeur, la petite Onguéné (1,53 mètre) se permettait de chiper le ballon de la tête à la grande gardienne néerlandaise Veenendaal (1,80 mètre) avant de marquer dans le but vide (1-1, 43e).



