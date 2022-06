Monnaie électronique : Le volume des transactions locales en hausse de 39,31% en juin 2021

Selon la Bceao, les transactions de monnaie électronique au niveau local portent essentiellement sur les services de première génération (rechargements téléphoniques, retraits/dépôts, paiements marchands et de factures, transferts nationaux, etc.) et de seconde génération (micro assurance, crédit et épargnes numériques offerts par les banques, les Sfd et les sociétés d’assurances).



«A fin juin 2021, le volume de ses opérations est ressorti à 2,41 milliards pour une valeur de 25.002 milliards de francs CFA, représentant 98,2% de la valeur totale des transactions, contre 1,73 milliard de transactions estimées à 20.095 milliards de francs CFA au titre du second semestre 2020, soit une hausse de 39,31% en volume et 24,42% en valeur », informe la Bceao.



Source : Dans son rapport semestriel de surveillance des moyens et services de paiement à fin juin 2021, la Bceao a analysé l'évolution des transactions nationales (intra pays).

