Monnaie locale pour la Casamance : "Ce propos est indigne d’un élu de la République", Moustapha Diakhaté

Des propos qui ne semble pas résoner aux oreilles d’un sourd. Moustapha Diakhaté estime que ces allégations ne sont pas dignes d’un élu de la République.



Voici l’intégralité de sa publication !



« Une monnaie locale pour la Casamance »: un indépendantisme monétaire de Monsieur Ousmane Sonko



Une vraie ineptie politicienne



Ce propos est indigne d’un élu de la République. Même les irrédentistes du Mfdc ne sont jamais allés aussi loin qu’Ousmane.



Lénine disait du gauchisme qu’il est la maladie infantile du communisme Sonko.



Au Sénégal, avec Ousmane Sonko, le populisme représente un véritable danger de crétinisation des consciences et d’avilissement de la lutte politique.



C’est une terrible erreur de sa part que de miser sur le régionalisme pour apporter des changements dans la région de Casamance.



C’est une escroquerie politique que de faire croire aux Casamançais, qu’une sortie du CFA de la région est réponse à ses difficultés



Ce que Monsieur Sonko n’a pas compris, c’est par un travail sérieux, persévérant, opiniâtre de diagnostic et de propositions utiles, qu’on peut améliorer les conditions de vie des populations de la Casamance et du Sénégal.



A l’heure de l’intégration africaine, proposer l’irrédentisme monétaire est un patriotisme de pacotille.



Cette ineptie de monnaie casamançaise, comme toutes les autres élucubration d’Ousmane Sonko, n’est que de la communication politicienne et d’agitations fébriles pour occuper les médias.



La Coalition Yewwi askan wi et le parti Pastef doivent se démarquer de l’irresponsabilité de Monsieur Ousmane Sonko.



Vive la République !



Vive le Sénégal ! »