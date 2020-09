Monnaie unique de la Cedeao : Mahamadou Issoufou pour l’élaboration d’une nouvelle feuille de route

En effet, déclare M. Issoufou, l’année 2020 devrait être celle du lancement de la monnaie unique de la Cedeao. «Au dernier sommet de décembre 2019 notre conférence avait noté que 13 Etats sur 15 remplissaient au moins trois des quatre critères de convergence de premier rang. Ce sommet avait recommandé de poursuivre les efforts en vue du lancement de la monnaie commune en Juin 2020 et a pris des décisions relatives au symbole de la monnaie, au nom de la banque centrale ainsi que sur le régime de change », a-t-il rappelé.



En conséquence, poursuit-il, notre présent sommet doit prendre en considération cette situation et élaborer une nouvelle feuille de route tout en maintenant une approche graduelle pour le lancement de la monnaie commune conformément à la recommandation de la Task Force sur l’accélération du programme monétaire. Le chef de l’Etat du Niger a indiqué que l’occasion sera mise à profit pour clarifier la controverse née de l’annonce du lancement de l’Eco par les pays membres de l’Uemoa.

