Monseigneur André Guèye : « préserver l’héritage des anciens dans l’entente entre chrétiens et musulmans » Il ne faut pas que le débat sur le port du voile à Sainte Jeanne d’Arc sorte du cadre de l’école. C’est l’avis de Monseigneur André Guèye, évêque de Thiès qui a appelé à la raison pour éviter les tensions entre musulmans et chrétiens depuis que la polémique est née sur l’affaire Sainte Jeanne d’Arc.

« Il faut préserver l’héritage des anciens dans l’entente qui a toujours régné entre chrétiens et musulmans dans ce pays », a-t-il indiqué, hier, lors d’une messe à Batal. L’évêque a appelé les personnes qui parlement à « mesurer la responsabilité de leurs paroles », quelle que soit leur position. L’homme d’église a prié pour la paix, partout au Sénégal.

