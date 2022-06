Monseigneur Benjamin Ndiaye : "Nous sommes honorés par les réalisations du PR Macky Sall"

Ses réalisations dans les lieux de culte de la communauté catholique, la rénovation des édifices, entre autres, sont une preuve que le Président prête une oreille attentive à cette communauté.



Monsieur Benjamin Ndiaye est par ailleurs, revenu sur les drames de Tivaouane, ainsi que sur les meurtres répétitifs et invite les Sénégalais à plus de maturité, de pardon et de tolérance, tel que l'a enseigné Jésus Christ.