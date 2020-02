Monseigneur Benjamin Ndiaye, archevêque de Dakar: "Le politique doit être au service de la cité"

Rédigé par leral.net le Lundi 10 Février 2020 à 09:46 | | 0 commentaire(s)|

L'archevêque de Dakar estime que le peuple sénégalais est "prisonnier" de ses hommes politiques. "Nous sommes prisonniers des politiciens. (...) Le politique doit être au service de la cité. Mais, aujourd'hui, à travers des querelles politiciennes, on prend en otage la population, qui n'a plus d'autres visées que d'être du bon côté pour bénéficier d'un certain nombre d'avantages", a dénoncé, dans Kritik, Monseigneur Benjamin Ndiaye.

