Monsieur Abdoul Ly, par ailleurs, membre de l’Alliance pour la République (Apr) s’est adressé, le samedi 13 novembre, aux populations de la commune de Bokdiawé, sa base politique. Le Directeur General de l’Autorité de régulation des télécommunications et des

Cette prise de parole intervient suite à la désignation des têtes de liste, en perspective des élections locales et départementales du 23 janvier 2022. Dans un discours mobilisateur, Monsieur Abdoul Ly a solennellement appelé ses militants à se conformer au choix du président de la coalition Benno Bokk Yakaar, Monsieur Macky Sall.

M. Ly souligne qu’il ne sera ni l’instigateur, encore moins le conducteur d’une ligne de fracture. Aucun antagonisme au sein de la coalition Benno Bokk Yakaar ne viendra de lui.

Au nom du réalisme et de la dynamique, au nom des valeurs et des fondamentaux qui ont pour nom : discipline de parti, solidarité, union des forces, M. Abdoul Ly dit s’engager totalement, solennellement et sans conditions, aux cotés des candidats désignés de la coalition Benno Bokk Yakaar (Bby).



Il rappelle que le Président Macky Sall a toujours porté une vision, un projet qui donne de l’avenir et du sens au futur.

Il invite dés lors et solennellement tous ses camarades, frères et sœurs de parti, partenaires et alliés de la coalition Benno Bokk Yakaar, à créer autour de l’essentiel, les conditions d’un engagement puissant et conciliant.

Monsieur Abdoul Ly a chaleureusement remercié ses soutiens au rang desquels, il rend un hommage mérité aux patriarches, aux vaillantes femmes, combattantes de tous les jours, aux jeunes dynamiques, pour leur soutien indéfectible, constant et perpétuellement renouvelé, à l’endroit de sa personne.



Monsieur Abdoul Ly a solennellement réitérer son engagement de continuer à œuvrer au développement et pour le mieux-être des populations de Bokidiawé. Il appelle, comme indiqué par le Président Macky Sall, à l’application vigoureuse des principes de solidarité, d'équité, de soutien mutuel, pour une victoire mémorable, des différents candidats de la coalition Benno Bokk Yakaar, au soir du 22 janvier prochain.





