Monsieur Alain TCHIBOZO, nommé au poste de Chef économiste de la BOAD

En tant que Chef économiste, Monsieur TCHIBOZO aura la charge d’œuvrer à l’amélioration de l’accès de la Banque aux marchés internationaux des capitaux, au moment où l’Institution s’engage dans une dynamique de renforcement de ses fonds propres pour soutenir le développement économique et social des pays de l’UEMOA.



Analyste financier Sénior doté de près de 30 ans d’expérience auprès de banques européennes et banques d’investissements, Monsieur TCHIBOZO a fait ses premières armes auprès du Groupe Crédit Agricole (Paris-France) en 1987 où il a occupé, entre autres responsabilités, le poste de Responsable de l’équipe d’analystes financiers chargés du suivi des banques européennes.



Son parcours l’a successivement conduit à Paris et à Londres au sein des équipes d’Exane BNP Paribas, Dresdner Kleinwort Wasserstein, ING Wholesale banking, Mediobanca Securities.

Alain TCHIBOZO rejoint la BOAD, après 3 ans dans la gestion active d’un portefeuille d’investissements constitué d’actions, d’instruments de dette et de titres hybrides au sein du hedge fund anglais Inverewe Capital.

Le nouveau Chef économiste de la BOAD est diplômé de HEC et de la SFAF (Société Française des Analystes Financiers) Paris (France), et détenteur d’une licence professionnelle FSA/FCA de Londres (Angleterre). Monsieur TCHIBOZO est par ailleurs, co-auteur d’un ouvrage sur les stratégies bancaires à l’ère digitale « Transformer la banque – Dunod, Septembre 2020».

Il convient de préciser que, c’est sous la nouvelle gouvernance intervenue avec la nomination récente de Monsieur Serge EKUE en qualité de Président de la BOAD, que le poste de Chef économiste a été créé et pourvu par la Banque, pour la première fois.



En réaction à sa nomination, Mr Alain TCHIBOZO : “renforcer la relation entre les investisseurs internationaux et la BOAD est aujourd’hui une priorité, qui va permettre à notre Institution d’optimiser ses sources de refinancement, facteur clé de succès du développement de notre sous-région”.



Le Président Serge EKUE sur le choix porté sur Mr TCHIBOZO : “Monsieur Alain Tchibozo est une compétence de très grande valeur qui va apporter énormément à la BOAD. Il jouit d’une forte expérience et sa nomination est conforme aux engagements que nous avons pris auprès des hautes autorités de l’Union. Elle s’inscrit par ailleurs, dans notre vision de renforcer la crédibilité internationale de la BOAD dans la droite ligne du renforcement du capital de l’Institution en vue d’accroitre sa performance opérationnelle”.



A propos de la Banque Ouest Africaine de Développement



La Banque Ouest Africaine de Développement (BOAD) est l’Institution commune de financement du développement des Etats de l’Union Monétaire Ouest Africaine (UMOA). Etablissement public à caractère international, la BOAD a pour objet, aux termes de l’Article 2 de ses statuts, « de promouvoir le développement équilibré des Etats membres et de réaliser l’intégration économique de l’Afrique de l’Ouest » en finançant des projets prioritaires de développement. Elle est accréditée auprès des trois mécanismes de financement de la finance climat (GEF, AF, GCF). Depuis 2009, la BOAD siège en tant qu’observateur à la CCNUCC et participe activement aux discussions relatives à la construction d’une architecture internationale de la finance climat. Elle abrite, depuis janvier 2013, le premier Centre régional de collaboration (CRC) sur le Mécanisme pour un développement propre (MDP) dont le but est d’apporter un soutien direct aux gouvernements, aux ONG et au secteur privé, pour l’identification et le développement de projets MDP. Elle s’est engagée à la neutralité carbone à l’horizon 2023 et est un membre actif de l’International Development Finance Club (IDFC) qui rassemble 24 banques nationales, régionales et bilatérales de développement.











