« Monsieur le Président Macky Sall- EL TACTICO POLITICO», par Khalifa Abdoul Aziz Mbaye

Le vendredi 23 Juin 2023, je terminais un article paru dans le journal le Témoin en ces termes :



« Lorsque le Sénégal après une longue, très longue disette de triomphe en compétition de Football à l’échelle continentale, le sélectionneur Aliou CISSE parvient en 2022 à nous aider à décrocher le graal.



Le Président Macky SALL, stupéfait lui décerna le titre de el tactico. En ces moments graves de l’histoire de notre cher pays le Sénégal jadis havre de paix et de stabilité, le peuple Sénégal debout comme un seul homme le sollicite pour trouver la solution à ces sérieuses difficultés auxquelles nous sommes actuellement confrontés et particulièrement dans le domaine de la paix civile et sociale.



Je suis sûr qu’avec le génie politique qu’on lui connaît, il nous mènera vers le chemin de la paix et de la stabilité ou il a trouvé le pays lorsqu’on lui avait confié les clés en 2012 et qu’il devra nous rendre en 2024.



Nous ne demandons rien de plus. Ainsi le tacticien politique hors pair qu’il est se verra décerner le titre de : EL TACTICO POLITICO tout en majuscule s’il vous plait.



La paix, comme l’amour n’a pas de fin. »



Ainsi, en renonçant à une 3eme candidature pour les élections présidentielles de 2024, le Président Macky Sall grand homme parmi les grands hommes politiques Sénégalais entre par la grande porte de l’histoire politique et même de l’histoire tout court.



De facto, on peut lui décerner maintenant le titre de : EL TACTICO POLITICO.



Khalifa Abdoul Aziz Mbaye,

Président du Mouvement FUTURSEN