Montage du comité électoral départemental de Bambey: El Hadji Dia et Pape Diouf s’étripent…

Mardi 29 Janvier 2019

Les démons de la violence surgissent au niveau de la mouvance présidentielle avec l’installation des comités électoraux départementaux en vue de l’élection présidentielle du 24 Février 2019.



A Bambey, deux camps viennent de se dessiner au niveau des partisans du président de la République Macky Sall. Celui du jeune responsable apériste El Hadji Abdoulaye Dia et les inconditionnels de l’ancien ministre, Pape Diouf. Ainsi, ils butent toujours sur un os : « le manque de consensus ».



Un état de fait qui a abouti au montage de deux (2) comités électoraux départementaux parallèles. Dans ce méli-mélo, le Ministre Mor Ngom par ailleurs maire de Ndangalma, prend fait et cause pour l’ex-édile de Thiappy Pape Diouf et non moins délégué régional au parrainage.



C’est dire que le jeune Dia reste une force politique qui émerge et s’attèle à proposer une nouvelle offre politique aux Baol-Baol. Le Président de la République doit alors intervenir pour leur faire entendre raison.













Leral.net

