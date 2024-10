Moody’s ratings confirme la notation Baa1 de la Boad : La perspective passe de négative à stable

Il ressort des informations parvenues à Lejecos que l’amélioration de la perspective de négative à stable traduit notamment les anticipations par l’agence de la poursuite du renforcement des fonds propres et de la structure du capital de la Banque, de l’amélioration de la performance de ses actifs, ainsi que du maintien d’un excellent profil de liquidité et de financement, incluant son accès au refinancement de la Banque centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest (Bceao).



Dans le même sillage, il est souligné que la confirmation de la note de crédit de la Banque à Baa1 reflète en particulier l’engagement solide de ses actionnaires, sur une base continue et lors de circonstances exceptionnelles, et leur capacité à soutenir son expansion, lui permettant de remplir son mandat d’Institution de financement du développement.



L’agence Moody’s estime que le rôle de la Boad, en tant qu’Institution de développement, auprès des Etats membres de l’Union économique et monétaire Ouest africaine (Uemoa), garantit un fort engagement de la part des emprunteurs souverains à honorer le remboursement de leurs prêts, renforçant ainsi son statut de créancier privilégié.



Malgré un environnement opérationnel particulièrement difficile, Moody’s salue les efforts déployés par la Banque dans la poursuite du renforcement de sa structure de capital par l’entrée de nouveaux actionnaires non régionaux très bien notés, ainsi que le recours à des instruments innovants et proactifs comme l’assurance-crédit, la titrisation et l’émission d’instruments de capital hybride.



« Toutes ces initiatives sont la preuve du respect des principes d’une gouvernance solide et d’une gestion rigoureuse des risques », rapporte le texte parvenu à Lejecos.



« La Banque Ouest africaine de développement se félicite du rehaussement de sa perspective et de la reconnaissance du respect de ses engagements ; elle est déterminée à préserver et renforcer ses fondamentaux en vue d’augmenter ses capacités d’intervention et ses impacts sur les économies et populations de la zone Uemoa.



