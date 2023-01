Mor Faye, ancien patron des étudiants socialistes: «Le Ps est devenu méconnaissable»

«Le Parti Socialiste (Ps) est devenu méconnaissable, et ses couleurs ont disparu de l’échiquier politique national depuis plus d’une décennie», a soutenu Mor Faye qui juge nécessaire de mettre sur la table la question de la candidature socialiste à la présidentielle de 2024., nous apprend L'As.



A ses yeux, l’encrage du Ps dans la coalition Benno Bokk Yakaar (Bby) l’a réduit à sa plus simple expression. «C’est partant de ce constat que des cadres du parti, adultes, jeunes, hommes et femmes qui ont à cœur la reconquête du pouvoir, ont décidé de prendre le destin des socialistes en main. J’ai failli être malade quand j’ai vu que le Parti socialiste n’avait que quatre députés lors des dernières législatives. Ousmane Tanor Dieng, dans sa tombe, doit se retourner. Je ne parle pas de Senghor et autres…. C’est fort de tout cela que j’ai décidé de présenter ma candidature à l’élection présidentielle de 2024 sous la bannière du mouvement Surprises et nous démarrons officiellement notre marche vers le palais avec comme slogan «12 mois chronos sans relâche»», explique l’ancien patron du Mouvement des élèves et étudiants socialistes (Mees).



Se voulant rassurant, il indique que l’approche politique de son mouvement consiste à unir les Sénégalais autour de l’essentiel, pour un développement inclusif où tout un chacun pourra éclore son talent, sans que l’on ne puisse s’interroger sur sa quelconque appartenance. «La situation du pays va de mal en pis et la génération actuelle n’a pas le droit de croiser les bras croisés face à ce fléau causé par un suivisme à l’aveuglette des valeurs occidentales. Nous avons l’obligation de retourner à nos valeurs traditionnelles connues de tous pour redevenir cette nation tant chantée dans le monde. Pour un meilleur devenir de notre société, nous devons restaurer nos valeurs et protéger notre progéniture qui doit constituer l’essentiel de notre investissement, et à qui nous allons consacrer une bonne partie de nos des ressources, issues du pétrole et du gaz. Notre projet va au-delà des socialistes qui partagent notre cause. Il consiste à regrouper toutes les compétences du pays autour d’un projet de développement. Contrairement à ce qui se passe sur la scène politique où nous avons deux camps qui se regardent en chien de faïence, le pouvoir actuel et l’opposition d’en face, nous voulons un nouveau pôle équidistant des deux, comme l’ont toujours souhaité les Sénégalais», a souligné Mor Faye.