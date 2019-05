Mort annoncée du Khalife de Médina Baye: Cheikh Mahi Alioune Cissé tance les journalistes Le porte-parole du foyer religieux de Médina Baye s'est indigné de l'annonce de la mort de leur Khalife général. Pour Cheikh Mahi Alioune Cissé, cette fausse information relayée par certains sites, est contraire à l'éthique et à la déontologie du journalisme, qui est un métier noble. "Des disciples s'étaient même levés pour en découdre avec les groupes de presse concernés. Mais on les en a dissuadés. Si cela se répète, ils n'ont qu'à prendre leurs responsabilités", a averti le religieux.

