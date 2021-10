Mort brutale de Cheikh Niass, une semaine déjà: Sa famille toujours dans l’attente de son inhumation Une semaine déjà depuis la mort brutale de Cheikh Niass ! La famille de Cheikh Niass, décédé alors qu’il était en détention dans une prison, n’a toujours pas vu le corps pour son enterrement. En conférence de presse ce mercredi, c’est une information dévoilée par ses proches, qui soulèvent des doutes sur la cause réelle de cette perte de vie humaine.

Rédigé par leral.net le Mercredi 6 Octobre 2021 à 15:38 | | 0 commentaire(s)|

« Depuis son décès, nous sommes allés à de nombreuses reprises à l’Hôpital, mais on a toujours pas aperçu le corps. C’est incroyable. S’il n’y a rien, pourquoi nous cachent-ils le corps », se demande la sœur de Cheikh Niass, Khadija. « Si le Sénégal est un pays de justice, que justice soit donc faite », ajoute-t-elle.



Ainsi donc, une semaine après la mort de l’homme âgé de 39 ans, sa famille n’a toujours pas vu son cops. Ce qui crée encore le doute chez sa famille, qui contredit les résultats de l’autopsie.



Pour rappel, le lendemain de la disparition de Cheikh Niass, décédé à l’Hôpital Le Dantec, 6 jours après son déferrement, les autorités ont annoncé que sa mort s'est faite de manière naturelle, liée à une hyperglycémie.



D’après sa famille, qui contredit cette autopsie, le corps de Cheikh Niass n’a toujours pas été présenté aux membres de la famille. Ce qui semble incroyable pour la famille de Cheikh Niass, qui soupçonne des bavures policières.

















Avec Rewmi



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos