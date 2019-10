Mort d'Amar Mbaye à Thiès: Le juge a fait une délégation judiciaire à la gendarmerie

L'affaire du boulanger Amar Mbaye tué à l'issue d'une course-poursuite avec des policiers à Thiès, refait surface. Le Doyen des juges a confié l'enquête à la Section de Recherches de la gendarmerie de Thiès.



D’après Libération, le magistrat a fait une délégation judiciaire aux pandores, leur demandant l'audition de tous les témoins cités dans cette affaire.



Mais, le policier Makha Diop, alias El Capo, accusé d'avoir tué le boulanger Amar Mbaye, a été blanchi et depuis lors, affecté au Groupe de recherche et d'interpellation (Gri), une entité rattachée à la Division des investigations criminelles (Dic).

