Mort d'El Hadji Thiam: Ce que révèle l'autopsie (Exclusivité Leral) Il est fait état de l'inhumation de El hadji Thiam, décédé après son interpellation de la Police centrale de Mbour, sans autopsie. Leral est mesure de vous prouver le contraire. Ce dernier a subi une autopsie, mais par souci de ne pas heurter la famille mortuaire, le document qui nous est parvenu ne sera pas publié.

Et après une contre-expertise par le médecin légiste, il est indiqué " le genre de mort est une mort d'une luxation du rachis cervical entre la 6e et la 7e vertèbre ".



Le document poursuit que le corps du défunt " ne présente pas de plaie, de signes de lutte ".



Ceci pour dire que El Hadji Thiam a été autopsié, contraire à ce qui a été écrit.

